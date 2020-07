Fermo, ruba un pedalò in spiaggia ma finisce alla deriva in mare: marocchino salvato in piena notte

Pedalò alla deriva in mare, nord africano salvato in extremis. La scorsa notte, intorno all'1:35, il personale della Capitaneria di porto-Guardia costiera di San Benedetto del Tronto, dopo una segnalazione telefonica dalla Questura di Fermo, è intervenuto per prestare soccorso a una persona in difficoltà a bordo di un pedalò alla deriva che imbarcava acqua, in località Lido Tre Archi di Fermo.

Il bagnante è stato recuperato da una motovedetta che lo ha trasportato nel porto di Porto San Giorgio: era in buone condizioni di salute e non è stato necessario l'intervento del personale medico. dai successivi accertamenti è emerso che si trattava di un 22enne marocchino, che per una bravata, si era allontanato dalla riva con un pattino preso sulla spiaggia, dove due sue amici stavano pescando.

Ultimo aggiornamento: 16:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA