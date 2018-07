Pedofilia, per anni abusa della nipotina: condannato a 5 anni

LEGGI ANCHE

Avrebbe dovuto proteggerla, invece, ha abusato della nipotina per quattro anni. Fino a quando, un anno fa, la madre della piccola non lo ha colto sul fatto.È stato condannato a 5 anni di reclusione per violenza sessuale su minore un 65enne di Treviso: in base alla confessione della bambina, ascoltata in forma protetta dagli inquirenti, le violenze erano state perpetrate dall'uomo almeno una decina di volte, da quando la bambina aveva 8 anni fino ai 12 anni, riporta la stampa locale.Il 65enne ha scelto il rito abbreviato, che gli ha consentito di godere dello sconto di un terzo della pena. Il giudice lo ha condannato anche a risarcire la vittima con la somma di 50mila euro.