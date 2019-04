Pedofilo sorpreso con 2 milioni di file pedopornografici: condannato a 23 mesi di carcere

Domenica 7 Aprile 2019, 17:51 - Ultimo aggiornamento: 07-04-2019 18:16

È statoma ha avuto solo 23 mesi di carcere. Edward Brooks, 52 anni, Minehead, nel Somerset, nel Regno Unito, è stato condannato in questi giorni dopo essere stato sorpreso con foto di bambini nudi nel 2016.L'uomo fece scalpore in Inghilterra per la smisurata quantità di file che contenevao abusi su minori. Secondo le indagini, come riporta la stampa locale, l’uomo avrebbe continuato a scaricare le foto scioccanti nonostante una pena detentiva sospesa nascondendo le foto sul proprio hard disk che ha nascosto in un muro a intercapedine che è stato scoperto nella sua casa.Le autorità hanno parlato di un archivio accumulato in 10 anni. Nonostante ciò la pena fu sospesa e il giudice decise per un programma di riabilitazione per poter curare una persona che aveva ammesso di essere malato. Anche nella fase di sospensione della pena però Brooks ha continuato a scaricare file pedopornografici, così si è arrivati a un secondo processo che ha stabilito una condanna di 23 mesi, che l'opinione pubblica però ha considerato "pochi" in confronto ai reati commessi.