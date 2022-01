Pedopornografia, adesca una bimba di 9 anni per giochi erotici online, arrestato operaio dell'Aquila

Pedopornografia on line: un operaio dell'Aquila di 27 anni, accusato di atti sessuali con minori e produzione di materiale pedopornografico, è stato arrestato in città a seguito di un'indagine avviata dalla polizia postale di Catania.

Tutto è nato dalla denuncia di una mamma, residente in Sicilia, che ha segnalato come la figlia di 9 anni fosse stata adescata dal 27enne attraverso i social, Instagram in particolare, e WhatsApp e spinta a a inviare immagini e video intimi.

APPROFONDIMENTI L'INCHIESTA La chat dell'orrore col dipendente del Comune di Napoli: si... PUGLIA Brindisi, ex sacerdote di 73 anni già arrestato per video... PRIMO PIANO Polizia postale: nel 2021 +78% di casi di revenge porn

L'operaio l’avrebbe convinta a fare giochi erotici on line. Diversi sono anche i video di autoerotismo che sarebbero stati inviati dall'aquilano alla piccola e le richieste sessuali da lui fatte al fine di ottenere immagini di pornografia minorile.

I fatti risalgono a poche settimane fa e sono stati scoperti dai genitori che li hanno subito denunciati.

Secondo quanto si è appreso, il quadro probatorio avrebbe permesso al pubblico ministero di richiedere e ottenere il provvedimento cautelare in carcere, peraltro anche considerando che l’uomo avrebbe già precedenti specifici.