Disegna un pene gigante sul lago ghiacciato nel torinese: «Ha messo in pericolo la sua vita e quella di eventuali soccorritori»

Un pene ghiacciato disegnato su un lago gelato. Questo è quello che hanno potuto ammirare gli abitanti di Ceresole Reale, nel torinese nel giorno di San Valentino, la festa dedicata agli innamorati. A raccontarlo è Marco Rolando, un maestro di sci della zona che ha condiviso la foto sulla sua pagina Facebook facendola diventare in breve tempo virale.

Un disegno che forse voleva essere ironico, ma non ha suscitato in tutti le risate sperate. Lo stesso autore del post, infatti, ha commentato: «Questo ieri ha vinto il primo premio come idiota dell'anno, probabilmente nel farsi l'autoritratto non ha considerato il pericolo che correva a camminare su un lago gelato e soprattutto il pericolo che avrebbe fatto correre a chi eventualmente sarebbe dovuto andare a recuperare il suo corpo».

Non solo quindi gli abitanti che si trovano intorno al lago artificiale hanno dovuto sopportare l'immagine volgare sotto i loro occhi, ma il gesto è stato anche molto rischioso e pericoloso. L'eventuale salvataggio dell'autore dell'"opera d'arte" avrebbe potuto mettere a rischio anche la vita degli stessi soccorritori.



