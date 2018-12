Pensionati arrestati con 9 chili di cocaina in valigia: traditi dalle crociere di lusso

Domenica 16 Dicembre 2018, 20:29 - Ultimo aggiornamento: 17 Dicembre, 08:27

Conducevano uno stile di vita molto alto, permettendosi ogni tipo di lusso, i due pensionati finiti in manette qualche giorno fa.di 70 e 72 anni, viaggiavano sulle navi dasbarcando in posti da sogno e spiagge paradisiache, ma non avevano mai spiegato agli amici qual era l'origine della loro ricchezza. L'ultima vacanza è terminata prima del previsto perché i due sono stati trovati in possesso di nove chili diLEGGI ANCHEI due pensionati inglesi erano soliti nascondere lanei bagagli e fare la spola tra l'Inghilterra, la Spagna e i Caraibi. Ogni anno partivano pertentando di non destare sospetti. I due, coinvolti in un racket da due milioni di sterline, erano stati già arrestati nel 2003, ma avevano pagato il loro conto con la giustizia.Poco tempo dopo si sarebbero trovati in un nuovo giro internazionale di contrabbando. La vacanza a bordo delle navi di lusso era un escamotage per trasportare cocaina e marjuana da un continente all'altro. L'uomo lasciava la moglie per qualche minuto subito dopo l'imbarco per poi raggiungerla con enormi valigie cariche di sostanze stupefacenti, come riporta il Sun.