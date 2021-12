Roma, scompare durante passeggiata nel giorno di Natale: pensionato trovato morto in un canale

Era uscito nel primo pomeriggio di giovedì per l'abituale passeggiata dopo pranzo. Senza però fare più ritorno: a far scattare le ricerche è stata la moglie dopo alcune ore non vedendolo rientrare. Le ricerche di Pasquale Silvestri, pensionato 82enne, sono scattate non appena la donna ha comunicato ai carabinieri di zona del mancato ritorno. Per ore i 24 dicembre i militari, a Vitinia periferia sud della Capitale, hanno perlustrato il quadrante intorno all'abitazione immersa nel verde senza però trovare alcuna traccia. Sono stati ieri alcuni passanti invece a notare il corpo dell'anziano, riverso a terra senza vita in un fossato di via del Rosario.

Pensionato trovato morto in un canale

I vigili del Fuoco hanno quindi eseguito il recupero del corpo mentre i carabinieri della cmpagnia di Ostia stanno procedendo con le indagini. Secondo un primo esame esterno, sul corpo del pensionato non sarebbero state trovate lesioni o ferite riconducibili a un'aggressione. E' stata comunque disposta l'autopsia: gli esami autoptici dovranno stabilire le cause del decesso. Intanto, la prima ipotesi, è che sia stato colto da malore mentre stava passeggiando. Un malore fatale che non gli ha lasciato scampo.