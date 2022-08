Perde il controllo del quad e va a sbattere sulle auto in sosta: Ivan morto a 32 anni

Un incidente in quad avvenuto sabato pomeriggio a Villanova di Guidonia, è costato la vita a Ivan Prinzivalli, 32 anni. La vittima stava guidando la moto in via Carlo Alberto, nei pressi dell'abitazione di un amico che gli aveva prestato il mezzo, quando ha perso il controllo andando a sbattere contro alcune auto in sosta. Ivan è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Tivoli, dove è morto per le lesioni alla testa causate dall'impatto con il terreno. Suo padre è il Mago Vincenzo, chiaroveggente molto noto a Guidonia.

Il giallo del quad

Ad avvertire i soccorsi è stato l'amico che gli aveva prestato il quad. I carabinieri al loro arrivo non hanno però trovato il mezzo sul luogo dell'incidente. Il proprietario della moto, un 28enne, è stato successivamente rintracciato a casa, dove aveva portato il quad danneggiato. Dai primi accertamenti è emerso che il veicolo non era coperto dall'assicurazione. L'amico della vittima è stato interrogato e potrebbe essere indagato.