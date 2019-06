Perde le dita dei piedi per congelamento e le dona a un bar: «Si potranno bere in un cocktail»

Sabato 15 Giugno 2019, 17:40 - Ultimo aggiornamento: 15-06-2019 17:46

Une non per il ghiaccio nel bicchiere. Undi 46 anni,ha donato le tre dita dei piedi perse per congelamento a un hotel canadese che le userà per un drink singolare. Felice per il "riciclo", non vede l'ora di berlo e di portare la famiglia nel locale. La trovata, riportata dall'Independent, sembra degna di una sceneggiatura horror.Nel febbraio dello scorso Griffiths è stato costretto a lasciare laperché durante le 300 miglia aveva sofferto di una grave forma di congelamento. Ricoverato in un ospedale canadese, gli parlarono di un cocktail a base di whisky con unda inserire come una buccia d'arancia.Dopo aver sentito parlare del cocktail, Griffiths ha chiesto ai medici di amputargli tre dei suoi piedi per lasciarglieli tenere in modo da spedirli al Downtown Hotel per questo scopo. La bibita modello si chiama"Sourtoe" e dal 1973 chiama a raccolta turisti attratti dalla sfida di berlo. Si stima che oltre 100.000 persone siano diventate membri del«​Puoi bere velocemente. Puoi bere lentamente. Ma le tue labbra devono toccare la punta nodosa», ha detto il titolare del bar.La punta è mummificata e conservata in un barattolo di sale per la conservazione. ​La donazione di Griffiths è rara per diverse ragioni. Di solito arrivano le dita di persone decedute e autonome. A volte vengono donate da persone viventi che si tagliano un dito in un incidente con un tosaerba o una sega a catena. In questo caso è un dito del piede amputato di chi ha volontariamente corso per 50 miglia nella natura artica.«Sono solo un tipo normale a cui piace provare cose e sperimentare la vita», ha detto Griffiths.«Quando le dita del piede sono diventate viola e ho saputo del cocktail, ho pensato che fosse abbastanza divertente donarle. Mia moglie e i miei figli pensano che sia un po' matto», conclude.