Perde una gamba dopo aver sviluppato un'infezione a causa di un pedicure, riceverà 1,75 milioni di dollari di risarcimento

Una donna residente nella città di Tampa, Florida, USA, che ha perso una gamba a causa di un'infezione contratta dopo un pedicure, riceverà una somma milionaria da un salone di bellezza, come risarcimento danni causati da negligenza, secondo quanto riferito dal giornale locale Tampa Bay Times.

Lo studio legale Morgan & Morgan ha affermato che la sua cliente, Clara Shellman, 55 anni, ha sviluppato un'infezione che si è diffusa dall'alluce fino alla parte inferiore della gamba dopo aver visitato Tammy's Nails 2 a settembre 2018.

«Quando ha frequentato questo salone, la signora Shellman aveva una ragionevole aspettativa che i professionisti che vi lavoravano mantenessero i loro strumenti puliti per proteggere la sua salute e sicurezza», ha affermato l'avvocato, Paul Fulmer. «Anche se l'infezione che il salone avrebbe causato alla signora Shellman è iniziata con un piccolo taglio, si è rapidamente diffusa a causa della sua grave malattia arteriosa periferica», ha aggiunto l'avvocato.

Un mese dopo la presentazione della causa nel maggio 2020, il salone ha ritenuto Shellman responsabile dell'amputazione poiché Shellman non ha cercato cure mediche immediate, né ha compiuto sforzi ragionevoli per prevenire lo sviluppo dell'infezione.

Tre anni dopo l'incidente, i responsabili hanno raggiunto un accordo il 16 dicembre scorso, secondo i documenti del tribunale, in cui l'importo concordato da entrambe le parti non è dettagliato, sebbene il loro avvocato abbia commentato che fosse di 1,75 milioni di dollari.