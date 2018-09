Periferie, il Pd all'attacco: scippati 1,5 miliardi, Conte in tribunale

Giovedì 6 Settembre 2018, 15:33 - Ultimo aggiornamento: 06-09-2018 16:31

«Se passa il Milleproroghe così come proposto dal Governo M5s-Lega, 96 Comuni capoluogo e Città metropolitane di tutta Italia subiranno lo scippo di 1,5 miliardi di euro già stanziati e assegnati dai Governi Renzi e Gentiloni per gli interventi di riqualificazione delle periferie. Se passa questa porcata, i 96 sindaci farebbero bene a portare il presidente del Consiglio Conte e l'attuale segretario generale di Palazzo Chigi in Tribunale».Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi, che pubblica la lista completa dei comuni colpiti con relativi fondi. «L'assegnazione di quei fondi, infatti, deriva - prosegueAnzaldi - dalla firma di una apposita convenzione che gli oltre 90 primi cittadini hanno siglato nella sede del Governo il 18 dicembre scorso con il segretario generale di Palazzo Chigi, alla presenza del premier Gentiloni. Quelle convenzioni sono state poi registrate dalla Corte dei Conti entro la data del 9 aprile, da cui è partito il tempo per l'approvazione definitiva dei progetti entro giugno. Insomma, la procedura è in pieno svolgimento. Ora che i Consigli comunali hanno approvato i progetti, il Governo porta via i fondi? Una manovra da Banda Bassotti», conclude Anzaldi.