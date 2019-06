Perseguita l'ex con appostamenti, tradimenti, annunci di gravidanza e di aborto: condannata

Mercoledì 26 Giugno 2019, 15:38 - Ultimo aggiornamento: 26-06-2019 16:07

Una relazione iniziata di nascosto e vissuta fra passione, ripensamenti e bugie, tradimenti, falsi annunci die di, appostamenti, minacce di gesti estremi, centinaia di telefonate e messaggi. Ieri il processo di primo grado, chiamato a ficcare il naso in una storia extraconiugale naufragata, si è concluso con la condanna di una 43enne di, Comune in provincia di Rovigo , per stalking , un reato che solitamente si declina al maschile. Da notare come il, Mabel Manca, il, Alessia Pirani, l'di parte civile, Cecilia Tessarin, e glidella difesa, Angela Zambelli e Valentina Bovolenta, fossero tutte donne.