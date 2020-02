Persona si barrica in albergo, intervento di polizia e vigili del fuoco, donna campana di 50 anni trattenuta in Questura

RIETI - I Vigili del Fuoco sabini, nelle prime ore di questa mattina, sono intervenuti in Piazza Cavour, in ausilio di due volanti della polizia di Stato, perchè una persona si era barricata all’interno di una stanza di una delle strutture alberghiere presenti in quella zona.



Si tratta di una donna campana di 50 anni che era ricercata in tutta Italia. La donna, quando sono intervenuti gli agenti si è chiusa nella sua stanza, minacciando di darsi fuoco se la polizia fosse entrata. Quando gli agenti sono entrati le ha spruzzato addosso alcol per bruciarli. Gli agenti, a loro volta, per riuscire a immobilizzarla, hanno usato spray al peperoncino. Tre degli agenti sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso. La donna campana che aveva con sé decine di migliaia di euro è attualmente trattenuta in Questura per accertamenti.



Dopo l'intervento della polizia, i Vigili del Fuoco, terminata l'operazione, mettevano in sicurezza l'area. Presente in posto dai primi momenti anche una unità mobile del 118. Ultimo aggiornamento: 12:42