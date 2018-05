Roma, ex personal trainer di Amici faceva prostituire clienti: insulti sulla sua pagina social

il personal trainer avrebbe circuito alcune ragazze ventenni e le avrebbe indotte a prostituirsi proprio facendo credere alle giovani clienti che per arrivare ad avere una perfetta forma fisica dovevano prestarsi a un gioco erotico attraverso la pratica del bondage. Poi allo step successivo le avrebbe convinte a prostituirsi organizzando gli incontri in vari alberghi della capitale.

Oggi sul suo seguitissimo profilo sono comparsi divesri insulti: «Bella fine che hai fatto, schifoso». E ancora: «Anche queste sono entrate nella tua scuderia?

Secondo le indagini sarebbe stato proprio lo stesso personal trainer a fissare le tariffe, che andavano dai 130 ai 300 euro, e riscuotere il denaro nel suo ufficio in zona Gianicolense. A far scattare le indagini gli amici dell'ultima vittima che si sono rivolti al commissariato San Paolo, diretto da Massimiliano Maset. Gli investigatori, intervenuti immediatamente, hanno trovato la ragazza poco più che ventenne, mentre stava per incontrare un cliente. La giovane si è confidata con i poliziotti che hanno poi rintracciato un'altra vittima che ha confermato tutto.



Così i poliziotti hanno organizzato un blitz: appena le due vittime sono uscite dallo studio del personal trainer dove avevano consegnato i soldi hanno bussato loro alla porta. Durante la perquisizione hanno sequestrato 430 euro appena consegnati dalle ragazze e della cocaina. Dalle indagini successive è emerso il coinvolgimento di una terza ragazza che, da vittima dell'uomo, sarebbe diventata poi sua complice gestendo gli incontri delle ragazze. È stato anche accertato che la cocaina faceva parte del rituale di convincimento.



Non si esclude che ci possano essere altre ragazze coinvolte. Per questo la Questura invita eventuali vittime o testimoni di episodi simili a rivolgersi al commissariato San Paolo. Nella carriera del personal trainer diverse apparizioni in tv e un passato nel gruppo romano dei 'Centocelle Nightmarè, una sorta di risposta italiana agli spogliarellisti dei California Dream Man.

Lunedì 7 Maggio 2018, 11:24 - Ultimo aggiornamento: 07-05-2018 12:25

«Ecco alcuni estratti di una meravigliosa estate».o, il 46enne personal trainer romano arrestato venerdì dopo le accuse di sfruttamento della prostituzione, aveva pubblicato appena un mese fa due video sulla sua pagina Facebook ripresi dalle trasmissioni tv "Amici" e "Volere Volare" in cui lavorò nel 2016. Nelle immagini l'istruttore molto noto nell'ambiente del fitness della Capitale, trainer di una nota palestra, si trova insieme ad alcune allieve della scuola di Maria De Filippi per rimetterle in forma.Secondo le indagini».