Perugia, allarme incendio per un aereo: scatta il piano di emergenza

PERUGIA - Allarme incendio questa mattina all areoporto di Sant'Egidio. Un aereo taxi in fase di decollo (nn c'erano passeggeri), ha lanciato l'allarme per un probabile incendio a bordo. Le squadre dei vigli del fuoco si sono immediatamente schierate secondo la procedura e l'aereo si è posizionato sul punto stabilito per le emergenze. Fortunatamente si è trattato di un falso allarme dovuto, sembra, dall'accensione di una spia. Dopo un accurato controllo da parte dei tecnici e dal personale dei vigili del fuoco, l'allarme è rientrato e l'aeroporto ha ripreso le sue normali attività che erano state bloccate per consentire l'intervento di emergenza.