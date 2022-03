Perugia, arrestato per stalking a 75 anni per una lite di condominio: ha perseguitato la vicina per una pianta

PERUGIA Mesi fa una donna si è presentata alla stazione dei carabinieri per raccontare che da anni una persona l’aveva presa come bersaglio danneggiandole ripetutamente i pneumatici e la carrozzeria della sua automobile. Inizialmente lo stalker era solito solo rigare la carrozzeria della macchina, ma da novembre del 2021 gli episodi sono diventati più frequenti e quasi settimanalmente, venivano forati o addirittura squarciati gli pneumatici, a volte anche tutti e quattro. La donna e anche ai suoi familiari, che hanno iniziato a temere per la propria incolumità.

I carabinieri-spiega una nota del comando provinciale dell'Arma- hanno così organizzato dei servizi mirati che hanno permesso di sorprendere in flagranza un uomo di 75 anni mentre con un lato di un paio di forbici forava uno pneumatico dell’autovettura della donna. L’uomo è stato subito bloccato, ha ammesso di essere l’autore del danneggiamento appena compiuto e di tutti gli altri subiti dalla donna. I motivi di tanto acredine sono da ricondurre a dissapori condominiali ossia il mancato pagamento da parte della vittima di una somma irrisoria per la piantumazione di un alberello. L'uomo è stato arrestato. Dopo aver patteggiato la pena di un anno e due mesi, e tenuto conto dell’età il giudice lo ha rimesso in libertà.