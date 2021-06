Perugia, cade da un tetto: ragazzino di 16 anni in fin di vita

PERUGIA - Un volo di diversi metri, dal tetto di un capannone abbandonato nella zona commerciale tra i comuni di Perugia e Corciano. E ora, un ragazzino di appena 16 anni lotta tra la vita e la morte al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della misericordia.

E' successo nel pomeriggio di martedì: per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia (sul posto squadra mobile, squadra volante e polizia scientifica) il ragazzo si trovava sul tetto dell'edificio abbandonato assieme a qualche amico quando improvvisamente è caduto nel piazzale sottostante. Immediato l'arrivo del 118 assieme ai vigili del fuoco, dal momento che si è reso necessario tagliare le chiusure del cancello per poter permettere all'ambulanza di entrare.

Il ragazzo è stato portato subito al pronto soccorso: le sue condizioni sono gravissime, è in codice rosso.