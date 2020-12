Perugia, esplosione in una casa: c'è un morto. Vigili del fuoco al lavoro tra le macerie

PERUGIA - Due squadre della centrale vigili del fuoco di Perugia stanno intervenendo in località San Fortunato, zona Cibottola prima del cimitero, per l'esplosione di una civile abitazione, inizialmente la chiamata era per una fuga gas, mentre la squadra stava andando hanno richiamato per una esplosione. Una persona è risulatata in prima battuta dispersa e poi, puirtroppo, è stata ritrovata, deceduta, tra le macerie.

Ultimo aggiornamento: 14:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA