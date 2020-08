Perugia, grosso incendio si alza densa nube di fumo. In azione i vigili del fuoco

PERUGIA – Incendio sabato pomeriggio in via penna, nella zona industriale di Sant’Andrea delle fratte. Sul posto sono state inviate dal Comando Provinciale die Vigilid el Fuoco di Perugia due squadre della centrale e la partenza di Cavour. L'incendio ha interessato una parte esterna al capannone. Le squadre intervenute sono riuscite a bloccare le fiamme in tempo. Sul posto presente anche il funzionario di servizio e il carro nbcr (Nucleare Batteriologico Chimico Radiologico) utilizzato, oltre che come riserva di bombole aria, per monitorare e decontaminare gli indumenti del personale che sta operando. SUll'accaduto il Comune di Perugia ha dimamato una nota nella quale si legge: «Si informa la cittadinanza che l’incendio scaturito verso le ore 13.46 in via Sandro Penna, presso un’azienda di riciclo auto, è sotto controllo e in fase di spegnimento. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco di Perugia, la Protezione civile del Comune di Perugia insieme all’Assessore alla Sicurezza e alla Protezione Civile Luca Merli e il dirigente Roberto Chiesa, i Carabinieri di Perugia, l’Arpa e la Usl Umbria 1. Sono in corso le valutazioni tecniche del caso». Ultimo aggiornamento: 16:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA