PERUGIA - Un ragazzino di 15 anni è morto nella tarda mattinata di venerdì a seguito di un terribile incidente mentre era in sella alla propria bicicletta.

Lo scontro con un'auto è avvenuto intorno alle 12.30 nella frazione di Ponte Valleceppi. Per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Secondo quanto comunicato dall'ospedale Santa Maria della Misericordia, ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato inutile. In corso di accertamento le cause dell'incidente.