Abbuffata pericolosa a Natale, raffica di ricoveri in ospedale. I medici: «Troppo tempo a tavola»

Il pranzo di Natale, con il rispetto delle migliori tradizioni della cucina umbra, assieme al piacere di riunire tutta la famiglia, a volte può provocare problemi di natura medica, soprattutto nei commensali più longevi, affetti da patologie croniche. La centrale del 118 di Perugia ha infatti registrato nel pomeriggio di Natale numerose richieste di soccorso per chi aveva abbondato nelle pietanze, accusando malori legati, come spiegano i sanitari, anche al troppo tempo trascorso a tavola.

I soccorritori sono intervenuti a Castiglione del Lago, Corciano, Perugia e Assisi ed in altre località delle due province umbre per trasportare in ospedale uomini e donne ultraottantenni. Una nota dell’ospedale di Perugia riferisce che tutti i pazienti sono stati trattenuti in osservazione, sottoposti a monitoraggio dei parametri vitali per il riacutizzarsi di malattie respiratorie e cardiache.



