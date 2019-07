Perugia, muore in vacanza a 14 anni: mistero sulle cause

Venerdì 26 Luglio 2019, 09:00 - Ultimo aggiornamento: 26-07-2019 09:37

PERUGIA - I soccorritori raccontano di una scena «che non si può dimenticare» per come è stato ritrovato, senza vita, nell'area soggiorno di un agriturismo a Lidarno, alle porte della città. Un ragazzino di appena 14 anni, romano, ha perso la vita nella notte tra mercoledì e giovedì a seguito di un malore le cui cause sono ancora un mistero.Il ragazzo si trovava nell'agriturismo assieme ad altri giovani romani partecipanti a un campus estivo organizzato da una cooperativa della capitale. La comitiva era arrivata domenica, e si sarebbe trattenuta fino al 31 luglio. Secondo le prime informazioni, il ragazzo la notte precedente non era stato bene e proprio per questo era stato spostato rispetto alla zona delle camere da letto. A dare l'allarme uno degli operatori della cooperativa, intorno alla mezzanotte tra mercoledì e giovedì: il ragazzino era privo di vita. Nella struttura si sono recati i carabinieri di Ponte San Giovanni, il 118 e il medico legale Anna Maria Verdelli.Ora si attende l'autopsia, fissata nelle prossime ore, con i genitori che hanno immediatamente raggiunto Perugia e che, secondo quanto si apprende, avrebbero detto ai medici che il figlio non avrebbe sofferto di particolari patologie.