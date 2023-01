Perugia, risse al concerto del trapper Paky: sui social i video degli scontri

PERUGIA - Almeno due violente risse si sono verificate nella serata di sabato alla discoteca Gradisca, dove era in programma il concerto del trapper Paky, tra i nuovi idoli del genere musicale amato dai più giovani: tanti video e foto sui social network, in particolare Tik Tok e Instagram, documentano quanto accaduto. La prima situazione di tensione si sarebbe verificata in pista: nelle immagini riprese e postate da tanti ragazzi si vede improvvisamente una calca non lontano dal palco, con alcuni ragazzi che iniziano a picchiarsi e i buttafuori che cercano di riportare la situazione alla calma.

I video

Altre immagini documentano invece quanto accade in un altro punto del locale, con un gruppo di giovanissimi che si colpisce con grande violenza e c'è anche chi tiene in mano una transenna con l'evidente idea di usarla se necessario. Tra le tante testimonianze video e fotografiche si registra anche un momento di tensione tra l'entourage del cantante e probabilmente lo stesso Paky con un fan evidentemente troppo eccitato sul palco. I racconti del mondo della notte parlano anche di coltelli, spranghe e dello spray al peperoncino spruzzato a fine concerto: tutti elementi su cui stanno lavorando i poliziotti della squadra mobile, anche se al momento ci sarebbero riscontri di ciò. La polizia (impegnata anche la divisione Anticrimine) sta vagliando proprio i filmati, anche e soprattutto quelli di sicurezza del locale, per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. Si parla anche di una decina di persone lievemente ferite tra ragazzi e gli stessi buttafuori. Di certo, anche in alcuni video postati sui social si vede la presenza di almeno un paio di ambulanze all'esterno del locale e non è da escludere che alcune persone siano state medicate direttamente all'esterno dal momento che alll'ospedale Santa Maria della misericordia al pomeriggio di domenica non risultavano persone ricoverate.