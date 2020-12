Ruba giacconi in un negozio, li indossa tutti insieme e tenta la fuga: arrestato dai carabinieri

PERUGIA – Ruba tre giacconi in un centro commerciale, li indossa in modalità “a cipolla” e tenta la fuga. Non fa i conti, però, con il responsabile del negozio e con i carabinieri che l’arrestano. In questi giorni, i carabinieri di Perugia, oltre a essere impegnati in prima linea nei servizi connessi al controllo della movida perugina e al rispetto delle normative anti CoVid, proseguono, attraverso un massiccio dispositivo di rafforzamento delle forze presenti sul territorio, nell’impegno finalizzato a fronteggiare ogni emergenza. Nelle scorse ore i militari della stazione carabinieri di Farneto di Colombella, hanno arrestato per l’ipotesi di reato di furto aggravato un italiano di 22 anni, residente nel senese, noto alle forze di polizia. L’uomo aveva rubato 3 giacconi di marca per un valore di 600 euro, che aveva indossato uno sopra l’altro, al fine di eludere i controlli antitaccheggio. Subito dopo aver oltrepassato la barriera casse è stato bloccato dal responsabile dell’esercizio commerciale, che poco prima aveva notato il giovane che, con fare sospetto, stava armeggiando con i capi di abbigliamento al fine di togliere le placche antifurto. Il resto l’hanno fatto i carabinieri che hanno fatto scattare l’arresto.

Ultimo aggiornamento: 16:14

