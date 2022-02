Perugia, bullizzata dai compagni perché «troppo brava a scuola»: esclusa da chat e feste di classe per invidia

PERUGIA - Talmente incredibile che strapperebbe quasi un sorriso, se dietro non ci fosse tanta, troppa sofferenza. Perché non sono scherzi, o istintivi “falli di reazione”. No, dietro questa storia può intravvedersi il tentativo sistematico, progettato e messo in atto, di isolare una compagna di classe allo scopo di punirla. La colpa? Essere troppo brava a scuola, e dunque mettere in difficoltà gli altri davanti ai prof e ai genitori.

È...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati