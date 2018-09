Lunedì 24 Settembre 2018, 14:02 - Ultimo aggiornamento: 24-09-2018 14:19

PERUGIA - Stanato il killer del tunisino di 33 anni ucciso a coltellate nella notte tra sabato e domenica in via Mario Angeloni, nelle vicinanze della stazione di Fontivegge. Gli investigatori della squadra mobile, diretti da Virigilio Russo, erano sulle sue tracce fin dalle ore immediatamente successive alla segnalazione di un uomo agonizzante in strada, poi morto, e dall'intervento assieme al 118.Secondo le primissime informazioni, riportate da umbria24.it, si tratterebbe di un tunisino di 27 anni conosciuto in questura come "faccia da bambino". Sarebbe lui, secondo gli accertamenti svolti dai poliziotti, l'autore della coltellata al polmone che ha ucciso il connazionale.I precedenti penali di entrambi, legati allo spaccio di droga, indirizzano ancora di più l'ipotesi investigativa sulla lite scoppiata per questioni legate proprio allo smercio di stupefacenti in città.