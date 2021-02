Rubano smartphone e tablet al centro commerciale: terzo arresto in 5 giorni, ma subito liberi

PESARO - Arrestati tre volte in cinque giorni, nomadi del furto. E anche questa volta il ladro torna libero. Lunedì pomeriggio all’Iper Conad gli addetti hanno segnalato persone sospette, già viste nei giorni precedenti. Così è stato dato l’allarme ai carabinieri che hanno intercettato tre romeni, senza fissa dimora di 24, 33 e 41 anni. Aperto il bagagliaio, tra scatole e stracci sono comparsi due smartphone nuovi di ultima generazione e un tablet.

APPROFONDIMENTI FANO Vandali nella sede comunale dei servizi sociali, l'assessore:... PESARO Il ladro bivacca mangiando sementine: incastrato dopo anni dal Dna...

Da un controllo più approfondito è emerso che i tre erano stati arrestati ben 3 volte in cinque giorni dai carabinieri di Parma, Roma e Tivoli. In quei i casi i malviventi avevano rubato prodotti di elettronica e hi tech per alcune centinaia di euro. Gli arresti sono stati convalidati, ma i giovani sono stati sempre rilasciati. Il 24enne ha patteggiato a 8 mesi di carcere, ma anche in questo caso la pena è stata sospesa.

Ultimo aggiornamento: 15:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA