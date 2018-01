Martedì 30 Gennaio 2018, 13:10 - Ultimo aggiornamento: 30-01-2018 13:23

PESARO – Messaggi hot e relazione con una 15enne, finisce in manette il professore di 46 anni di Pesaro che insegna in una scuola superiore di Riccione. E' stato arrestato dalla Polizia lungo il tragitto per raggiungere il suo posto di lavoro.L’uomo è accusato di avere una relazione con una sua allieva 15enne: il caso era scoppiato quando erano saltati fuori alcuni messaggi audio che contenevano alcune su richieste esplicite alla studentessa. Negli ultimi giorni la polizia aveva raccolto materiale e testimonianze che avevano anche sottolineato la possibilità dell’esistenza di altre storie con le studentesse.