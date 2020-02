Misteriosa moria di cefali nel porto: scattano analisi della Capitaneria

Ultimo aggiornamento: 1 Febbraio, 16:02

Gli uomini della, in seguito alle segnalazioni su una persistente moria didiiei mattina ha prelevato dei campioni per poi inviarli al laboratorio dell’Istituto Zooprofilattico per farli analizzare. Già nella giornata di ieri comunque il fenomeno, monitorato dalla guardia costiera, andava scemandoNon è la prima volta che viene segnalata, sempre a cavallo tra dicembre e gennaio, la presenza di notevoli quantità di cefali morti in porto. Due anni fa le analisi effettuate avevano consentito di escludere che la causa della moria fosse riconducibile a fenomeni legati all’inquinamento delle acque. In quell’occasione la responsabilità era stata additata a cause meccaniche ovvero alle eliche delle imbarcazioni i che avevano fatto strage di cefali che si radunano, in vista del periodo riproduttivo, in grandi branchi che si spostano massicciamente verso la costa.