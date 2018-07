Omicidio Sabrina Malipiero: «Conosceva l'assassino, gli ha aperto la porta. Poi è fuggito con la sua auto»

Pesaro è caccia alla persona che la scorsa notte ha aggredito e ucciso in casa sua, in via Pantano, la 52enne Sabrina Malipiero, commessa in un supermercato, madre di due figli grandi e separata da anni dal marito, una vita tranquilla e senza ombre.







L'assassino ha picchiato la donna, lasciandola con il volto tumefatto, e l'ha colpita al collo con un coltello: lei è morta dissanguata, mentre il colpevole si dileguava con la sua auto, una Daewoo Matiz nera. A scoprire cosa era successo il figlio maggiore, Stefano, di 24 anni, che intorno a mezzogiorno è andato a trovare la madre e ne ha visto il cadavere in una pozza di sangue. In casa tracce della colluttazione, ma nessun segno di effrazione: Sabrina ha aperto la porta a chi poi l'ha aggredita e uccisa, qualcuno che conosceva e di cui si fidava. Per questo le indagini della Squadra Mobile di Pesaro, coordinate dal sostituto procuratore Silvia Cecchi, si sono focalizzate nella cerchia di familiari (più o meno stretti) e soprattutto conoscenti della donna, che sono stati tutti sentiti dalla polizia. è caccia alla persona che la scorsa notte ha aggredito ein casa sua, in via Pantano, la 52enne, commessa in un supermercato, madre di due figli grandi e separata da anni dal marito, una vita tranquilla e senza ombre.L'assassino ha picchiato la donna, lasciandola con il volto tumefatto, e l'ha colpita al collo con un coltello: lei è, mentre il colpevole si dileguava con la sua auto, una Daewoo Matiz nera. A scoprire cosa era successo il figlio maggiore, Stefano, di 24 anni, che intorno a mezzogiorno è andato a trovare la madre e ne ha visto il cadavere in una pozza di sangue. In casa tracce della colluttazione, ma nessun segno di effrazione: Sabrina ha aperto la porta a chi poi l'ha aggredita e uccisa, qualcuno che conosceva e di cui si fidava. Per questo le indagini della Squadra Mobile di Pesaro, coordinate dal sostituto procuratore Silvia Cecchi, si sono focalizzate nella cerchia di familiari (più o meno stretti) e soprattutto conoscenti della donna, che sono stati tutti sentiti dalla polizia.

Al vaglio anche le frequentazioni più recenti di Sabrina, bionda e dall'aspetto solare. Una donna che non aveva nemici e che era rimasta in buoni rapporti anche con l'ex marito. Sconvolti i vicini di casa: la morte, secondo i primi accertamenti, dovrebbe risalire alla scorsa notte, ma nessuno ha sentito rumori o lamenti. Il pm Cecchi e la polizia stanno lavorando in fretta per individuare il responsabile.



Intanto in serata è stata trovata la Daewoo Matiz della vittima, in un altro quartiere di Pesaro, a circa due chilometri da via Pantano. Sull'auto sta conducendo accertamenti la polizia scientifica, alla ricerca di tracce dell'assassino, probabilmente impronte digitali. Si cerca anche l'arma del delitto.

Domenica 15 Luglio 2018, 09:26 - Ultimo aggiornamento: 15-07-2018 11:10

