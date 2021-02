Pescara, abusi sessuali sulle nipotine: arrestato lo zio di 54 anni

Violenza sessuale su minori in Abruzzo. In un paese della Val Pescara è stato arrestato e rinchiuso in carcere un 54enne. L'accusa, pesantissima, è quella di aver abusato delle sue due nipotine, che all'epoca dei fatti avevano 9 e 10 anni. Ed è stato il racconto della più piccola, parecchio turbata, alla mamma a far scattare le indagini, portate avanti dal Gav, il gruppo antiviolenza, attivo nel Tribunale di Pescara, composto da un pool di magistrati, coadiuvati da agenti di Polizia Giudiziaria e psicologi.

Dagli accertamenti, è venuto fuori uno scenario a dir poco inquietante. Durante le audizioni protette, la bambina ha raccontato che lo zio, il fratello del papà, la costringeva a toccarlo nelle parti intime ed aveva per lei delle attenzioni molto particolari, facendo riferimento ad episodi ben precisi. Il tutto sarebbe avvenuto all'incirca nel 2018. Anche la sorella più grande, oggi maggiorenne, ha riferito di essere stata vittima delle attenzioni morbose dello zio. Per il gip Nicola Colantonio, l'uomo «risulta del tutto privo di freni inibitori, in quanto incapace di arginare le proprie turpi ed insane pulsioni sessuali».

