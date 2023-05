Pescara, bambina di 13 anni precipita dalla finestra della scuola: è in codice rosso. Ha detto alla prof di voler prendere aria

Una bambina di 13 anni è precipitata da una finestra della scuola 11 Febbraio '44 di via strada Colle

Pineta, zona periferica di Pescara. L'alunna è ferita, le sue condizioni sarebbero gravi. La bambina, che frequenta la terza classe, è sempre rimasta cosciente: è stata soccorsa e stabilizzata sul posto dal medico del 118, poi portata per un politrauma in ospedale in codice rosso e ricoverata al Santo Spirito di Pescara. I medici l'hanno sottoposta vari accertamenti, tra cui la Tac, per capire quali traumi ha riportato. Viene costantemente monitorata dai sanitari.Sul posto polizia e carabinieri.





La caduta da 5 metri

Ci sono indagini in corso per capire la dinamica. Il fatto è accaduto dopo le 9,20 e la bambina è caduta da una finestra del primo piano, da circa 5 metri di altezza. Gli investigatori al momento non escludono nulla: dalla caduta accidentale a un ipotetico gesto volontario. Al momento sono state escluse momento responsabilità di terzi.

La bambina avrebbe detto all'insegnante che voleva prendere una boccata d'aria ed è andata verso la finestra della propria classe da cui è improvvisamente caduta.

Al momento dalla scuola non rilasciano dichiarazioni e gli operatori riferiscono che la dirigente scolastica non è

nell'istituto. All'esterno della struttura, via vai di genitori che arrivano per chiedere informazioni o per riprendere i figli. Per i compagni di classe della ragazza è stato subito disposto il supporto psicologico; non è chiaro al momento se abbiano assistito alla scena.