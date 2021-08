Si addormenta sul materassino, bambino salvato in mare a Pescara

Grande paura all'ora di pranzo all'Ammiraglia, stabilimento balneare della riviera nord di Pescara, per un bambino disperso in mare. A dare l'allarme è stata la mamma, originaria di Penne nel Pescarese ma residente con la famiglia a Chicago negli Usa. Ad un certo punto ha perso di vista il figlioletto che era in acqua a bordo di un materassino gonfiabile e ha dato l'allarme. Immediato l'intervento della Capitaneria di porto, al comando del...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati