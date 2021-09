Ustionato mentre ripara lo scooter nel garage-officina: grave 32enne

Stava riparando uno scooter nel garage officina sotto una piccola palazzina nella quale vivono anche i genitori, in via Enzo Tortora, nel quartiere San Donato di Pescara. All’improvviso lo ha investito una fiammata, probabilmente partita dal serbatoio del mezzo. A.D.L., 32 anni di Pescara, è rimasto gravemente ustionato su gran parte del corpo. L’esplosione si è verificata intorno alle 16: a soccorrere l’uomo per primi sono stati i familiari...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati