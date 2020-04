Pescara, stalla in fiamme: muoiono cavallo e vitello

Ultimo aggiornamento: 23:24

Allarme e spavento per un incendio ha distrutto nel pomeriggio una stalla in contrada Pusciana di Pianella, nell'entroterra in provincia di. Il rogo è stato domato dai Vigili del fuoco, intervenuti con tre mezzi: un'autobotte, una camionetta e un'auto pompa serbatoio.Le sette unità impegnate hanno evitato il propagarsi delle fiamme ma non sono riusciti a salvare tutti gli animali: nel fuoco sono purtroppo, recuperati quando erano già morti. Non risultano esserci per fortuna persone ferite. Si indaga per comprendere cosa possa aver scatenato l'incendio.