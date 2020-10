Ferito dal bullone di un tirante tranciato dal figlio con il trattore: 54enne in ospedale in codice rosso

Colpito alla testa dal bullone di un tirante, un 54enne di Penne, E.T., è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Pescara in codice rosso. L'incidente è avvenuto a Penne intorno alle 18,20 di oggi. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti sul posto insieme all'unità di soccorso, un giovane stava effettuando una manovra con un trattore quando ha inavvertitamente urtato il tirante di un palo della Telecom che si è spezzato e ha finito per travolgere il padre che si trovava a piedi sulla strada. L'uomo è stato centrato alla testa da un bullone e al momento è sottoposto ad accertamenti in Pronto soccorso a Pescara.

Ultimo aggiornamento: 22:16

