Pescara, scontro tra baby gang: dieci ragazzini in Questura. Uno aveva un martello

Torna la movida a Pescara e tornano in azione le baby gang. Ieri, fermati dalla polizia e identificati una decina di ragazzini, appartenenti a gruppi contrapposti, due dei quali minorenni, che si stavano picchiando sul lungomare, nelle vicinanze del Ponte del Mare. Uno aveva in mano anche un martello. Il tutto alle 16 del pomeriggio, davanti a decine di bagnanti che hanno lanciato immediatamente l'allarme, facendo arrivare sul posto in pochi minuti pattuglie della polizia, che hanno sventato una rissa che poteva avere conseguenze gravissime.



Alla vista delle Volanti, i ragazzi hanno provato a fuggire. Dopo pochi minuti, quattro sono stati rintracciati all'altezza dello stabilimento Apollo; altri e quattro invece alla Capannina. Lo stesso identico episodio si era verificato sabato sera in piena piazza Salotto, quando alle forze dell'ordine erano giunte più chiamate circa una rissa fra ragazzi. All'arrivo delle pattuglie, alcuni si era dileguati, altri invece erano stati fermati. Sui due episodi sono in corso accertamenti.



E' molto probabile che i due episodi siano collegati fra di loro e che vedano coinvolti gli stessi ragazzini, fra cui anche dei minorenni, sia italiani che stranieri. L'ipotesi, su cui sta lavorando la polizia, è che abbiano iniziato a discutere sabato sera in piazza Salotto e poi, essendo stati interrotti dall'arrivo delle Volanti, si siano dati appuntamento per regolare i conti in sospeso ieri al mare, in zona Madonnina. Ma per fortuna anche stavolta è andata loro male. Ultimo aggiornamento: 10:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA