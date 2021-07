Forte vento in spiaggia, crolla controsoffitto della veranda: paura tra i bagnanti

Momenti di paura intorno alle 13.30 di oggi allo stabilimento balneare Miramare, sul lungomare centrale di Pescara. Il forte vento di tramontana ha causato il crollo del controsoffitto della veranda interna. Per fortuna nessuna delle persone in quel momento presenti per il pranzo, poche a causa del tempo non bello, ha riportato danni. L'equipaggio del 118 giunto insieme a vigili del fuoco e polizia municipale ha provveduto soltanto a medicare alcuni bagnanti in stato di choc per la paura. Un'indagine tecnica sulle cause del crollo è stata avviata dai vigili del fuoco.

