Pescatori spazzini del mare e isole ecologiche nei porti: adesso c'è una legge

Giovedì 4 Aprile 2019, 22:58

E' stato appena approvata dal Consiglio dei Ministri la legge cosiddetta "Salvamare" proposta dal ministro dell'Ambiente Sergio Costa. D'ora in poi i pescatori potranno portare a terra la plastica accidentalmente finita nelle reti e nei porti dove saranno allestite delle isole ecologiche. In questo modo, si sottolinea nella scheda di presentazione del provvedimento "I pescatori che diventeranno “spazzini” del mare potranno avere un certificato ambientale e la loro filiera di pescato sarà adeguatamente riconoscibile e riconosciuta".Un primo passo necessario per salvare il mare che resta una delle principali risorse del Paese. Lo spiegano con chiarezza i numeri diffuso dal ministero dell'Ambiente. Il 95 per cento dei rifiuti in mare aperto è plastica, in tutto circa 150 milioni di tonnellate. Il 90per cento degli uccelli marini ha nello stomaco dei frammenti di plastica. Nel 1960 erano il 5 per cento e saranno il 99 per cento nel 2050 se non si cambia direzione.L’Italia è il terzo Paese del Mediterraneo a disperdere più plastica nel mare con 90 tonnellate al giorno.L’impatto economico sul settore pesca in Europa è stimato intorno ai 61,7 milioni di euro. La produzione della plastica è aumentata a dismisura negli ultimi 50 anni: solo nel 2015 ne sono state prodotte 300 milioni di tonnellate e ogni anno in mare ne finiscono circa 8 milioni.E le nuove norme saranno utili anche ai protagonisti del provvedimento, gli uomini di mare. "Con la legge Salvamare tutti i nostri pescatori potranno farsi coinvolgere in questa attività generando un circuito green che si ripercuoterà positivamente anche sulla loro attività commerciale, oltre a tutelare il mare, la fauna ittica e quindi la nostra salute.", spiega il ministero.