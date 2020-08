Commercio abusivo di prodotti ittici, sequestro e multe al Circeo

Giornata di cvigilanza nel territorio del comune di San Felice Circeo ad opera dei militari dell'Ufficio marittimo della Guardia Costiera che, con la collaborazione di uomini dei Carabinieri e della Polizia Locale, hanno intercettato ed identificato due abusivi intenti alla commercializzazione di prodotti ittici sul lungomare della stessa località.

Nell’arenile nei pressi di Viale Europa, sono stati intercettati i due commercianti abusivi e per loro è scattato, il sequestro di 11 chilogrammi di prodotto ittico privo di qualsiasi documento relativo alla tracciabilità e alla provenienza. Oltre al sequestro, ai due soggetti identificati sono state elevate sanzioni amministrative per 2532 euro.

Vedi anche > Blitz contro il campeggio abusivo sulla spiagga dell'Arenauta a Gaeta

« A tutela della salute dei cittadini, la Guardia Costiera raccomanda di non acquistare prodotti ittici di cui non sia specificata la provenienza e dei quali non sia possibile controllarne il percorso di tracciabilità; diffidare, comunque, dei venditori ambulanti che in questo periodo affollano le spiagge e tentano gli avventori proponendo prodotti ittici a basso costo non essendo possibile conoscere lo stato di precedente conservazione degli stessi»



© RIPRODUZIONE RISERVATA