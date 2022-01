Peste suina africana, indagine in Commissione agricoltura

La peste suina africana sta destando molta preoccupazione e per questo la Commissione agricoltura ha ritenuto opportuno aprire con urgenza un affare sul tema: un'indagine dedicata ad affrontare a tutto tondo il problema, iniziando con una serie di audizioni, che si concluderà con una risoluzione della Commissione e l'avviamento dei lavori necessari». Lo annuncia in una nota la componente della Commissione Agricoltura al Senato Donatella Agostinelli (M5s). «Anche la Regione Marche si è mobilitata ad affrontare l'emergenza in stretto collegamento con il Ministero della Salute, attivando l'Unità di crisi a seguito dei primi contagi comprovati in Piemonte e Liguria», ricorda Agostinelli.

