Peste suina, tre nuovi casi in Piemonte e Liguria: 104 dall'inizio dell'emergenza

Continua l'emergenza per la peste suina africana in Italia. Tre nuovi casi positivi stati accertati dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

Peste suina, due casi a Genova e uno a Alessandria

Due di questi sono stati accertati in provincia di Genova: uno a Campo Ligure dove ora sono otto le positività da quando è iniziata l'emergenza, e a Carrosio, primo caso nel territorio comunale. In Piemonte invece un caso è stato segnalato in provincia di Alessandria, a Serravalle Scrivia, seconda positività da inizio emergenza.

In tutto i positivi salgono a 104, di cui 62 in Piemonte e 42 in Liguria.