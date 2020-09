Il padre finisce contro un muretto con l'auto e si ribalta: muore un bambino di 10 anni

Tragedia stanotte sulla strada fra Valmir, lungo la Valdaso, e Petritoli, nel Fermano. Morto in un incidente stradale un bambino di 10 anni, E.K. Il piccolo era in auto con il padre che è finito fuori strada mentre era al volante di una Fiat Panda. Il padre è ora all'ospedale di Fermo in gravi condizioni. L’uomo, 40 anni, di origine albanese e residente da anni a Valmir, frazione di Petritoli, era diretto in centro.

L'utilitaria è finita contro un muretto per poi ribaltarsi. Il bambino è stato sbalzato fuori dall’auto riportando traumi gravissimi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Fermo e il personale medico e sanitario del 118. Vano ogni tentativo di salvare la vita al bambino. Sul luogo della tragedia i carabinieri di Petritoli. La dinamica dell'incidente è ancora in corso di ricostruzione.

Ultimo aggiornamento: 15:20

