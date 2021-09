Individuato e identificato, grazie alle telecamere di sorveglianza, il 74enne che avrebbe appiccato un incendio nella campagne alla periferia di Molfetta, nel Barese. L'uomo, originario di Andria, è stato denunciato per aver bruciato un pezzo di carta per poi lanciarlo dalla sua autovettura in corsa, su strada Fondo Favale.

