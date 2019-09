Pezzotto tv, la crociata del presidente dell'Agcom: «Punire chi noleggia i server e tracciare i flussi economici»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 25 Settembre 2019, 07:00

«Purtroppo il vero dramma è che troppe persone in Italia pensano che l'Iptv illegale, il cosiddetto pezzotto, sia un sistema lecito. C'è poca consapevolezza del danno che si crea alle imprese e anche alla collettività». Angelo Marcello Cardani, presidente dell'Agcom, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, offre alcune soluzioni per tentare di risolvere il problema della pirateria televisiva. Educazione, nuove leggi e nuove pene.«Conosciamo bene il fenomeno, quando siamo chiamati a intervenire in base a qualche segnalazione, come autorità, riusciamo anche a procedere rapidamente bloccando in meno di due giorni l'accesso al servizio mediante l'inibizione del DNS utilizzato dalle IPTV pirata. Il problema è che questi poi si rivolgono ad altri server e il meccanismo ricomincia daccapo».