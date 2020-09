Morto Philippe Daverio: lo storico dell'arte aveva 70 anni. Fu assessore a Milano

Philippe Daverio è morto. Il famoso storico dell'arte, scrittore e notissimo volto anche della tv, si è spento questa notte all'istituto dei Tumori di Milano. Lo ha reso noto la regista e direttrice del Franco Parenti Andree Ruth Shammah. Docente e saggista, ex assessore alla Cultura del Comune di Milano, aveva 70 anni (ne avrebbe compiuti 71 il prossimo 17 ottobre). «Mi ha scritto suo fratello stamattina per dirmi che Philippe è mancato stanotte», ha detto Shammah all'ANSA.



«Amico mio ....il tuo silenzio per sempre è un urlo lancinante stamattina», ha scritto Shammah su Instagram, dando notizia sui social della morte dell'amico Philippe Daverio. Tantissimi i commenti e i messaggi di cordoglio per la morte di una figura molto amata per il suo raccontare l'arte al grande pubblico con ironia e leggerezza. Una leggerezza che talvolta nell'ambiente qualcuno gli ha rimproverato.



Ha commentato Emanuele Fiano del Pd: «Andree Ruth #Shammah ci da purtroppo notizia della scomparsa di Philippe #Daverio uomo di grande cultura, simpatia e umanità. Una grande perdita per #Milano e per tutti. Sono molto addolorato per la sua scomparsa. Sia lieve a lui la terra». «Una gravissima perdita - ha aggiunto il presidente dell'Anpi provinciale di Milano Roberto Cenati - per il Paese, per Milano, per la cultura, per tutti noi».

