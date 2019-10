Philippe Daverio choc sulla Sicilia, l'appello dei neoborbonici: «Non lavori più in Rai»

LEGGI ANCHE

«Non amo la Sicilia, io ho paura dei Siciliani, l'intimidazione è nelle loro tradizioni, sono convinti di essere il centro del mondo (è una patologia locale), sono terroni e rosicano»: sono le dichiarazioni del critico d'artealla trasmissione Le Iene del 27 ottobre che hanno mandato su tutte le furie il movimento Neoborbonico.«Daverio in questi giorni è stato al centro di accese polemiche - scrivono in una nota i Neo era il presidente della giuria che ha eletto comeBobbio insovvertendo (66% a 0) il voto dei telespettatori che avevano massicciamente preferito(42% a 27%: quasi il doppio delle preferenze). Una interrogazione del senatoreaveva avanzato dubbi sulla correttezza di quel voto visto che Daverio era stato nominato pochi mesi fa cittadino onorario proprio di Bobbio e proprio per la sua valorizzazione».«Daverio non è nuovo a uscite antimeridionali - proseguono - recentemente aveva sostenuto che le proteste contro la Tav a Torino erano guidate dai camionisti meridionali legati allae che laandava fatta perché serve a chi lavora e produce: gli altri sono nelche sta bene nei libri, non mi interessa oggi. Daverio è libero di adottare questi atteggiamenti carichi di luoghi comuni e di disprezzo ma il Movimento Neoborbonico ha chiesto alla Commissione Vigilanza delladi valutare se sono conciliabili con il servizio pubblico e se è opportuno o meno continuare eventuali collaborazioni tra Daverio e la RAI».