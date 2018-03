Picchiò il carabiniere, la lettera dal carcere: «Testa alta e pugno chiuso»

Le immagini fecero il giro d’Italia e del mondo: Lorenzo Canti, detto 'Dibi', attualmente in carcere a Piacenza dopo gli scontri

Le sue parole, - ha scritto una lettera.

Abbiamo vinto tutti noi che abbiamo conquistato le piazze - dice - a spinta per non permettere i comizi fascisti e l’equiparazione ‘democratica’ dell’antifascismo militante con il fascismo









Nessun segno di pentimento nella lettera, per l'aggressione al carabiniere le cui immagini sconvolsero l'Italia: il carabiniere rimase ferito e dovette operarsi ad una spalla, con 60 giorni di prognosi.

Noi ora dentro il carcere siamo come ostaggi nella rappresaglia dello Stato contro i poveri - aggiunge - in una battaglia persa da Minniti, che ora si serve dei tribunali per reprimere ciò che era giusto e naturale fare, scendere in strada e lottare

.

Il pugno di ferro che mi tiene in carcere con la sola accusa di resistenza è solo un pezzo di carta

, continua, augurandosi poi di non aver perso il suo lavoro, ed esprimendo la voglia di tornare libero

per vedere le piazze sempre più gremite e determinate a opporsi contro la situazione politica che si è venuta a creare dopo le elezioni

.



Una settimana fa il Tribunale del Riesame ha rigettato il ricorso presentato dalla difesa di Lorenzo Canti: «Il giudice, nonostante il parere favorevole del Pm alla scarcerazione e alla richiesta dei suoi legali ha deciso di lasciarlo in cella per l'accusa di semplice resistenza. È la prima volta in Italia che per una resistenza semplice viene ordinata e mantenuta la carcerazione rendendo palese l'intento di differenziazione di trattamento per un militante politico», scriveva il collettivo bolognese Cua, parlando di decisione «esclusivamente politica».

Venerdì 16 Marzo 2018, 10:54 - Ultimo aggiornamento: 16-03-2018 12:18

durante una manifestazione antifascista - in cui prese a calci un carabiniere, Luca Belvedere, un portale di informazione anarchica.Canti, modenese di 23 anni, si trova nella Casa Circondariale San Lazzaro di Piacenza insieme a Giorgio Battagliola. «