Uccide a coltellate la moglie in casa davanti al figlio di 17 anni

Una donna è stata uccisa poco dopo le 16 in un'abitazione a Piacenza con tre coltellate alla gola. È avvenuto in un appartamento al primo piano di viale Dante, alle porte del centro storico. Sul posto la polizia e il 118.



Un uomo si è presentato in una caserma dei carabinieri in relazione all'omicidio della donna uccisa a Piacenza poco dopo le 16. Sul posto sono presenti anche i militari dell'Arma anche se le indagini sono coordinate dalla Polizia.



È il marito l'assassino della donna uccisa poco dopo le 16 nella loro casa con almeno tre coltellate alla gola. Tutto è avvenuto in cucina, davanti al figlio di 17 anni che ha chiamato la Polizia. Prima dell'arrivo della Volante l'omicida era fuggito, per costituirsi in una caserma dei carabinieri. Il minorenne invece è stato portato in questura per la sua testimonianza.

Domenica 27 Maggio 2018, 17:01 - Ultimo aggiornamento: 27-05-2018 17:43

