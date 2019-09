Massimo Sebastiani: «Ho ucciso Elisa Pomarelli, ma non capisco perché»

Venerdì 13 Settembre 2019, 20:13 - Ultimo aggiornamento: 13-09-2019 21:27

Massimo Sebastiani ha confessato il delitto di Elisa Pomarelli, ma non riesce a capire perché ha tolto la vita alla donna che amava. «Voglio capire perché l'ho uccisa, non riesco a capire perché. Lei per me era la vita, era tutto». Sono le prime parole che ha pronunciato, disperato, l'operaio tornitore di 45 anni.Oggi ha incontrato nel carcere di Novate, a Piacenza, Roberta, Bruzzone, criminologa e psicologa, nominata dal difensore di Sebastiani, Mauro Pontini. «Oggi è stato sollevato nel parlare con me – racconta all'AdnKronos -. È una persona che desidera poter capire. L'incontro è andato bene, ha innumerevoli problematiche che oggi ho esplorato in maniera molto approfondita. È molto pentito, ma è stato molto peggio nel periodo precedente al delitto, in cui viveva una situazione che dipendeva dal rapporto con Elisa, rapporto che aveva creato un profondo malessere psicologico. Quando ci sono questi ingredienti è difficile che una relazione finisca bene. Sono rapporti pericolosi quando c'è una sproporzione di questo tipo».«Ora, chiaramente, in carcere – spiega Bruzzone -, molti di questi problemi non esistono più, di conseguenza, pur essendo profondamente pentito, sta realizzando piano piano il tipo di vita che conduceva, che era assolutamente patologica. Viveva in funzione di Elisa, ne era ossessionato affettivamente. Non aveva gli strumenti per portare avanti una relazione di questo tipo non corrisposta. E' stato uno dei problemi principali di questa vicenda».